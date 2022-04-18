Окупанти нанесли авіаудар по житловому району Краматорська: фото жахливих наслідків

Російські окупанти нанесли черговий ракетний обстріл по місту Краматорськ, що на Донеччині. За інформацією, рашисти атакували житлові квартали.

Про це повідомив мер Краматорська Олександр Гончаренко. Він зазначив, що на місці вже працюють комунальники, щоб прибрати наслідки.

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Допомога жителям

Як додав Гончаренко, жителям, які потребують допомоги з перекриттям вікон, необхідно звернутись до Контакт Центру Краматорська за телефоном – 0990991505.

Жертв немає

Водночас пресслужба Донецької ОВА зазначила, що зазнали руйнувань щонайменше 8 житлових будинків, а також об'єкти освіти та інфраструктури. Поки жертв серед цивільних не зафіксували.

Наслідки російських обстрілів у Краматорську / Фото Донецька ОВА

Нагадаємо, 8 квітня російські нелюди обстріляли ракетами залізничний вокзал в Краматорську. У цей час там було багато людей, які чекали на евакуацію. наслідки жахливі – десятки загиблих та поранених цивільних.

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