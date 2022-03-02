Окупанти нанесли удар по телевежі в Лисичанську

2 березня 2022 , 13:17
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Джерело:

Pravda Gerashchenko

Окупанти вгатили по телевежі в Лисичанську, що на Луганщині. Це трапилось 2 березня – на сьомий день війни, яку Росія почала проти України.

Відповідну інформацію повідомив радник глави міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Напередодні, 1 березня, окупанти вгатили про телевежі у Києві.

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Окупанти нанесли удару по телевежі в Лисичанську

Окупанти завдали удару по телевежі в Лисичанську,
– повідомив Геращенко. 

Наразі ніякої додаткової інформації немає.

Окупанти влучили по телевежі в Лисичанську / Фото з телеграму Антона Геращенка


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Автор: Діана Квасневська