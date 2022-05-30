Окупанти направляють до Зміїного десантний катер "Дюгонь" та "Раптори", а у Криму нарощують ППО

Росіяни намагаються укріпити свої позиції у Чорному морі. Схоже на те, що ворог почав думати не так про наступ, як про втримання зайнятих рубежів.

Російські окупанти продовжують активну діяльність у Чорному морі. Щоправда, тепер ворог думає не про наступальні операції – рашисти бояться підходити до наших берегів через отриману від партнерів зброю.

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Ситуація у Чорному морі: зведення від Генштабу

У Чорному та Азовському морі російські окупанти продовжують ізоляцію району бойових дій. Окрім того, ворог проводить розвідку, а також здійснює вогневу підтримку своїх сил на приморському напрямку.

Також відомо, що в Чорному морі перебуває одне судно-носій крилатих ракет типу "Калібр".

З метою забезпечення зведеного підрозділу збройних сил російської федерації, що перебуває на острові Зміїний, відзначено перехід у напрямку острова десантного катера "Дюгонь" та двох протидиверсійних катерів "Раптор",

– повідомили у Генштабі.

На території тимчасово окупованого Криму росіяни продовжують нарощувати систему протиповітряної оборони. В деяких районах окупанти розгорнули два ракетні дивізіони ЗРС С-300 силами складу 4 армії Південного військового округу.

Ситуація на інших напрямках

Рашисти продовжують активні наступальні дії на Сході, великі сили вони кинули на штурм Сєвєродонецька та вихід на адміністративний кордон Луганської області. Запеклі бої тривають, наші герої тримають оборону та завдають росіянам нових втрат.

На Південному напрямку ситуація краща – наступ ЗСУ проходить успішно, ворог зазнає втрат та відступає, в рядах російської армії розпочалася паніка.

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Російські окупанти збираються просуватися на Слобожанському напрямку, ворог вивчає маршрути для своїх військ та постачання. ЗСУ знають про плани рашистів та готові до того, щоб їх поламати.

Український Нацгвардієць проявив просто шалену майстерність – за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла" він збив аж три російські штурмовики Су-25.

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