Окупанти нарощують темпи вивезення чоловіків з розбомбленого Маріуполя у "фільтраційні табори"

"Фільтрація" – один зі злочинів, які російські окупанти чинять проти мирних українців. Ворог хоче зламати опір народу та знищити проактивну частину населення.

Російські окупанти практично знищили Маріуполь та стерли його з обличчя землі. Цього рашистам мало – вони продовжують чинити свої злочини проти мирного населення.

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Нарощення темпів "фільтрації"

Як повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, російські окупанти все активніше вивозять чоловіків з Маріуполя до "фільтраційних таборів".

Лише за приблизними підрахунками у двох таких "таборах" – у Безіменному та Козацькому в Новоазовському районі Донеччини – перебуває до 4 тисяч чоловіків. Повідомляється, що їх кількість у "таборах" зросла вдвічі, що свідчить про нарощування темпів "фільтрації". Наразі не зафіксовано випадків повернення з "фільтраційних таборів" російських окупантів.

Відомо, що затримані чоловіки перебувають у жахливих умовах, вони змушені спати на підлозі, їх тримають у задусі та антисанітарії. Також російські окупанти катують чоловіків та знущаються із них.

Зараз окупанти повідомляють про те, що збираються "мобілізувати" затриманих до лав незаконних формувань, так званих "ДНР" та "ЛНР". Для цього ворог змушує наших чоловіків приймати громадянство Росії або однієї із псевдореспублік.

Ситуація на окупованих територіях

Росіяни ніяк не можуть набрати нове "гарматне м'ясо" для того, щоб бодай якось поповнити ті втрати, яких вони зазнали у війні проти України. На окупованому Донбасі рашисти почали забирати до лав армії абикого та посилати у "гарячі" точки одразу після отримання повістки. До лав рашистів забирають навіть людей з інвалідністю.

Російські окупанти заблокували виїзд із Херсонщини, яка тимчасово перебуває під їхнім контролем. Ворог хоче скеровувати людей в анексований Крим, наразі це єдиний напрям для виїзду. Місцеве населення продовжує чинити опір загарбникам.

Окупанти готуються до нової хвилі ліквідації своїх сил. Стало відомо, що вони стягнули велику кількість своєї техніки під Чорнобаївку, наразі там перебуває близько 130 бойових машин ворога.

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