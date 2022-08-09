Зруйнували і кинули напризволяще: окупанти не збираються відновлювати Попасну

У бажанні захопити нові території росіяни стирають з обличчя землі цілі міста. Попри усі крики пропагандистів, відбудовувати їх вони не планують.

російські окупанти своєю артилерією та бомбами нищать цілі українські міста. Попри гучні заяви про "відбудову" нічого відновлювати ворог не збирається, адже часто після його атак у населених пунктах не лишається каменя на камені.

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росіяни не будуть відбудовувати знищену Попасну

У бажанні захопити Луганську область росіяни нищили своєю артилерією цілі міста. Одним із них стала Попасна.

Навіть недалекі бойовики так званої "ЛНР" визнали, що внаслідок їхніх дій відновлення Попасної вже просто неможливе. Через свою верхівку вони почали говорити пропагандистам, що місто зруйноване вщент, тому його відновленням зараз займатися не будуть через відсутність ресурсів.

Попри шалені руйнування частина місцевих мешканців усе одно нікуди не хоче їхати. Окупанти заявляють, що будуть переселяти людей по будинках, які вціліли, та подадуть у вцілілі будівлі тепло. Попередній досвід показав, що налагодити жодні комунікації росіяни просто не в змозі, тому розраховувати на втілення їхніх обіцянок у реальність не варто.

російські окупанти повідомляли про захоплення Попасної на початку травня. Вже тоді вони говорили, що зруйновано 96% усіх будинків у місті.

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