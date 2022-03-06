Окупанти не контролюють території, лише дороги і деякі населені пункти: актуальна карта
6 березня 2022 , 23:12Читать новость на русском
Російські окупанти попри плани кремлівського карлика за кілька днів захопити Київ, не змогли захопити жодного великого міста України. Наразі вони контролюють тільки дороги та деякі населені пункти.
Найбільш актуальну і коректну інформацію відображає карта, представлена Нейтаном Русером з ASPI Cyber Policy.
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Окупанти контролюють лише дороги і деякі населені пункти / Карта ASPI Cyber Policy
Центр протидії дезінформації при РНБО закликає не вірити маніпуляціям щодо українських територій. Українські Збройні сили гідно тримають оборону.
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