Окупанти не можуть взяти Маріуполь, а великі міста стануть для них братською могилою, – експерт

Російські військові продовжують цинічно обстрілювати Маріуполь та вбивати цивільних людей. Проте окупанти засіли лише на околицях. Сам Маріуполь вони взяти не можуть, тож великі міста їм точно не під силу.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в ефірі 24 каналу.

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За його словами, окупанти повністю змінили стратегію війни – вони вже воюють з українським народом, а не Збройними Силами України. Рашисти всіляко уникають зіткнення з нашими ЗСУ.

"Вони взяли за основу те, що "чим більше вб'ємо цивільних та розтрощимо інфраструктуру, тим швидше Україна підпише капітуляцію на умовах Москви". Це їхня головна мета з боку РФ. Це саме будуть робити і білоруські війська, якщо вторгнуться на нашу територію", – каже Жданов.

Військовий експерт наголосив, що єдине місце, де вони пішли на штурм на сьогодні, це Маріуполь.

Але це місто тримається вже 18 днів, і вони не можуть його взяти. А тепер подумайте, що буде, якщо вони вирішать зайти в більші міста, наприклад Харків, Чернігів, Суми. Це для них буде просто братська могила,

– заявив Олег Жданов.

Він додав, що рашисти вже окопуються на більшості напрямках, особливо поблизу Києва. Вони будуть намагатися утримувати ці позиції.

"І наша головна мета – це продовжити виснаження військ противника до того часу, коли вони вже не зможуть навіть тримати оборону. Тоді ми будемо поступово переходити до контрнаступу", – додав військовий експерт.

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До слова, у Генштабі ЗСУ кажуть, що на 25 день війни російські окупанти втратили наступальний потенціал. Їх просування далі наші воїни зупинили майже на всіх напрямках.

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