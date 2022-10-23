Заручники терористів: окупанти не планують повертати до Енергодара дітей, яких вивезли до Росії

Батьки, які відправили своїх дітей з Енергодара та навколишніх сіл до Краснодарського краю, почали отримувати тривожні повідомлення. Окупанти заявили, вони "затримуються на відпочинок в Росії".

Міський голова Енергодара Дмитро Орлов заявив, що російські окупанти поставили батьків перед фактом. Вони не планують повертати дітей, яких вивезли до Росії.

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Окупаційна влада вивозить українських дітей до Росії

Батькам наказали передати теплі речі, та "заспокоїли", що діти ходитимуть там до школи. Орлов зазначає, що діти фактично стали заручниками терористів. І якщо одну частину батьків це зовсім не лякає, то інша відверто шокована таким розвитком подій.

16 українських дітей у віці від 6 до 17 років Олешківського дитячого будинку-інтернату окупаційна влада Херсонщини вивезла на територію тимчасово окупованого Криму для "оздоровлення". Про це повідомив голова ГО "Всеукраїнська організація осіб з інвалідністю "Велід", представник Національної Асамблеї людей з інвалідністю України в Херсонській області Віктор Булка.

Він зазначив, що дітей привезуть на територію психіатричної лікарні №5 що у селищі Строганівка. Потім їх збираються відвезти до Росії.

За інформацією вихователів, які працюють там, новий директор інтернату Віталій Сук отримав вказівку від російської влади підготувати дітей на депортацію. Спочатку їх повезуть в Крим, на територію психіатричної лікарні №5, а далі розподілять в інтернати Росії,

– сказав Булка.

Росія вкотре порушує конвенцію про права людини

За словами Булки, окупаційна влада планує перевезти до Росії багатьох українських дітей. Їх вивозять звичайними рейсовими автобусами, а необхідно швидкими, а також, щоб їх супроводжували спеціалісти, які розуміються на проблематиці дітей з інвалідністю.

Він наголосив, що ніхто цими дітьми не буде опікуватися і це грубе порушення конвенції про права людини, конвенції ООН про права людей з інвалідністю.

Депортація з Херсонщини

Нещодавно окупаційна влада Херсонщини депортувала до Росії дорослих і дітей-сиріт або позбавлених батьківського піклування.

Росіяни вивезли їх у невідомому напрямку, а вже згодом з'явилася інформація, що цих людей повезли у Краснодарський край.

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