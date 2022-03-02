Окупанти не розуміють, куди вони потрапили, – Данілов
2 березня 2022 , 22:07Читать новость на русском
Джерело:"Рада"
Російські окупанти самі не розуміють, куди вони потрапили. Їхні військові – дезорієнтовані, бо не знають місцевості.
Їм обіцяли одне, а вони побачили зовсім інше. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.
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За словами Данілова, росіяни налякані. Окупанти не мають пального, тож їхня техніка стає.
Вони мають бажання лише потрапити додому. Закінчити все це,
– сказав політик.
Їх треба відправити додому, поки наша територіальна оборона не знищила їх в цілях самозахисту.
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