Окупанти не розуміють, куди вони потрапили, – Данілов

Російські окупанти самі не розуміють, куди вони потрапили. Їхні військові – дезорієнтовані, бо не знають місцевості.

Їм обіцяли одне, а вони побачили зовсім інше. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

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За словами Данілова, росіяни налякані. Окупанти не мають пального, тож їхня техніка стає.

Вони мають бажання лише потрапити додому. Закінчити все це,

– сказав політик.

Їх треба відправити додому, поки наша територіальна оборона не знищила їх в цілях самозахисту.



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