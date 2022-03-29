Окупанти не впустили в Херсон фури з обладнанням для пологів
Вчора, 28 березня, до Харкова доїхали 5 фур з Організації Об'єднаних Націй, які були призначені для Херсону. У них були продукти, медикаменти та обладнання для пологів.
На ящиках був напис "Херсон". Як пояснили представники організації, допомогу везли саме в це місто, однак пробитися туди не змогли, повідомляє 24 канал. Саме тому гумвантаж направили до Харкова.
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"Окупанти не пустили. Хоча й там були найнеобхідніші речі – від продуктів до обладнання, яке має допомагати під час пологів", – розповіла журналістка, яка перебуває в Харкові.
Ліки і продукти роздаватимуть по області
Вона пояснила, що сьогодні, 29 березня, ці продукти, ліки й обладнання роздаватимуть у Балаклійському районі, спробують доїхати до Ізюма і пологовими Харкова.
"Це обладнання, яке тотально потребують наші медзаклади", – пояснила кореспондентка.
До Херсона не доїхали фури з допомогою, гумвантаж направили до Харкова: дивіться відео