У ЗСУ оцінили, чи захоплять росіяни Часів Яр до 9 травня

У Кремлі люблять сакральність цифр, а тому часто намагаються здійснювати воєнні злочини конкретно до якоїсь дати. Найближчою такою сакральною датою для ворога є 9 травня. Втім, російські окупаційні війська не зможуть захопити Часів Яр на Донеччині до цього часу. Навіть попри те, що окупанти уже кинули на цей напрямок всі ресурси.

Про це повідомив офіцер пресслужби 26 артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашніков в ефірі телемарафону, передає 24 Канал. За його словами, окупанти намагаються знайти слабкі місця в українській обороні, та не можуть "стрибнути вище голови".

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"Росіяни не можуть стрибнути вище своєї голови. Тобто вони вже до цього (захоплення Часового Яру – ред. 24 Канал) задіяли повністю всі ресурси на нашому напрямку, кидають все, що тільки можна, щоб знайти нашу слабину і продавити оборону", – сказав він.

Речник упевнений, що росіяни не зможуть захопити місто Часів Яр до сакральної для них дати 9 травня.

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"Більше зробити вони не зможуть, до чергової сакральної дати у них взагалі нічого не вийде, і росіянам доведеться знову придумувати нову дату і переносити строки для того, щоб їхній електорат чогось очікував", – заявив представник Сил оборони України.

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