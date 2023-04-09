Окупанти не зупиняються у своєму терорі: загроза "Шахідів" на Запоріжжі та вибухи на Херсонщині

У двох областях України ввечері 9 квітня прозвучала повітряна тривога. Одразу після цього з'явилися повідомлення про загрозу з неба, а також – про вибухи на Херсонщині.

Сирени у Херсонській області оголосили про тривогу о 20:33, а вже через майже годину, о 21:29, сирени пролунали й на Запоріжжі. Про це повідомили, зокрема, у телеграм-каналі "Карта повітряних тривог", пише 24 Канал.

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На Запоріжжі є загроза прильотів ворожих БпЛА

Про те, що на Півдні України є імовірність ракетного удару з боку окупантів, повідомили о 20:47. Через декілька хвилин після цього мешканців Запорізької області попередили про загрозу атаки іранськими дронами-камікадзе, а невдовзі оголосили й повітряну тривогу.

Зокрема, радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що над Маріупольським районом з боку Азовського моря та в напрямку Запоріжжя зафіксували проліт "Шахіда". Він був без "глушителя".

Летить гучно та однозначно. Не нехтуйте повідомленнями про повітряну тривогу!

– написав він.

Близько 21:45 українців заспокоїли відбоєм авіаційної загрози з Півдня. Однак загроза БпЛА для Запорізької області зберігається до відбою тривоги.

Вибухи у Херсонській області

Повідомлення про вибухи у Херсонській області появилися через майже годину після оголошення повітряної тривоги. Вони прогриміли у Херсонському районі області, а також у Бериславі.

Після цього о 21:45 в області оголосили про відбій повітряної тривоги.

Зазначимо, що наразі інформації про пошкодження інфраструктури і, що важливіше, про можливих постраждалих та жертв не поступало.

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