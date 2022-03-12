Окупанти не зустріли жодної підтримки в Україні, – Зеленський про захоплення мера Мелітополя

Група російських загарбників викрала мера Мелітополя Івана Федорова, бо він відмовився співпрацювати з окупантами.

Очевидно, що це ознака слабкості загарбників. Про це сказав президент Володимир Зеленський у новому нічному зверненні, передає 24 канал.

До теми Це теракт, – Старух про викрадення мера Мелітополя російськими окупантами

Вони не зустріли жодної підтримки на нашій землі. Хоча вони на неї дуже розраховували. Бо роками брехали самі собі, що нібито в Україні чекають на Росію. Вони не знайшли колаборантів, які здали б окупантам міста і владу,

– заявив Зеленський.

Саме тому, на його думку, агресор перейшов до нової стадії терору, коли намагаються фізично ліквідувати представників законної місцевої української влади.

"Це злочин проти демократії"

"Для будь-якої демократичної держави у світі зрозуміло: законно обраний мер міста – це справжній представник народу. Зазвичай це не про ідеологію, не про політику, це про життя людей конкретної громади", – додав глава держави.

Можливо, в Росії від цього вже відвикли за роки автократичної влади, припустив Зеленський.

І наголосив, що захоплення мера Мелітополя – це злочин не тільки щодо конкретної людини, громади чи України. Це злочин проти демократії як такої, додав Зеленський. І запевнив, що про це дізнаються 100% людей в усіх демократичних країнах.

Нічне звернення Зеленського за 11 – 12 березня: дивіться відео