Окупанти обкурюють один одного травичкою від тувинських шаманів: епічне відео "захисту" від ЗСУ
Джерело:телеграм-канал "Бутусов Плюс"
Російські військові продовжують демонструвати специфічні методи оборони від наших захисників. У діло йде навіть невідома травичка від тувинських шаманів.
Власне, у мережу виклали відео, на якому можна побачити, як російські військові вдаються до шаманства. Окупанти використовують рослини так званих тувинських "знахарів" для того, щоб вберегтися від "пристріту", а також інших неприємностей, які чекають на них на фронті.
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"Новітня розробка ВПК"
Виклав відео цього чудернацького ритуалу у себе на сторінці журналіст Юрій Бутусов. Він також іронічно прокоментував те, що ми можемо побачити.
На цих кадрах "друга армія світу" проводить випробування новітньої розробки ВПК,
– іронічно він прокоментував ролик.
На відео ми можемо побачити, як один з росіян обкурює жмутом невідомої сушеної трави свого поплічника. Нам здається, що цей метод малоефективний. Утім, росіяни, підозрюємо, у таку "інноваційну броню" вірять охоче.
Росіяни обкурюють один одного травичкою: дивіться відео
Ця травичка – її передали наші брати з Туви. Це народна трава. Від пристріту. Від усіх поганих думок. Щоб, як то кажуть, очистити дух, очистити приміщення. Загалом, це з покоління в покоління ця трава приносила добро і позитивні емоції,
– наголошував так званий "шаман" з відео.
Звернімо увагу на те, що майже 400 тисячам російських загарбників або не допомогла, або вже не допоможе ця травичка. А все тому, що вони поповнили статистику втрат ворога.
Втрати ворога ростуть
- Як зазначають у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, за минулу добу на той світ відправили 810 бійців так званої "другої армії світу". А з 24 лютого 2022 року загальна статистика налічує 389 560 окупантів. І вона росте з кожним днем.
- Також у ворога стає значно менше техніки. На брухт перетворили 6348 танків, 11 822 бойових броньованих машин, 9349 артилерійських систем, 979 РСЗВ, 664 засоби ППО.
- Крім того, російські загарбники не дорахуються 332 літаків, 324 гелікоптерів, 7173 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 1848 крилатих ракет, 24 суден, 1 підводного човна, 12 412 автомобілів і автоцистерн, а також 1486 одиниць спеціальної техніки.