Окупанти обкурюють один одного травичкою від тувинських шаманів: епічне відео "захисту" від ЗСУ

Російські військові продовжують демонструвати специфічні методи оборони від наших захисників. У діло йде навіть невідома травичка від тувинських шаманів.

Власне, у мережу виклали відео, на якому можна побачити, як російські військові вдаються до шаманства. Окупанти використовують рослини так званих тувинських "знахарів" для того, щоб вберегтися від "пристріту", а також інших неприємностей, які чекають на них на фронті.

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"Новітня розробка ВПК"

Виклав відео цього чудернацького ритуалу у себе на сторінці журналіст Юрій Бутусов. Він також іронічно прокоментував те, що ми можемо побачити.

На цих кадрах "друга армія світу" проводить випробування новітньої розробки ВПК,

– іронічно він прокоментував ролик.

На відео ми можемо побачити, як один з росіян обкурює жмутом невідомої сушеної трави свого поплічника. Нам здається, що цей метод малоефективний. Утім, росіяни, підозрюємо, у таку "інноваційну броню" вірять охоче.

Росіяни обкурюють один одного травичкою: дивіться відео

Ця травичка – її передали наші брати з Туви. Це народна трава. Від пристріту. Від усіх поганих думок. Щоб, як то кажуть, очистити дух, очистити приміщення. Загалом, це з покоління в покоління ця трава приносила добро і позитивні емоції,

– наголошував так званий "шаман" з відео.

Звернімо увагу на те, що майже 400 тисячам російських загарбників або не допомогла, або вже не допоможе ця травичка. А все тому, що вони поповнили статистику втрат ворога.

Втрати ворога ростуть