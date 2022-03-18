Окупанти обстріляли багатоповерхівку та крамницю в Авдіївці: є загиблі та поранені

Росіяни продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру. Під їхні обстріли в Авдіївці 18 березня потрапила багатоповерхівка, крамниця та адміністративна будівля.

За попередньою інформацією, є двоє загиблих і троє поранених. Про це розповів глава Донецької ОВА Павло Кириленко.

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Подробиці встановлюють. Кириленко підкреслив, що Росія хоче викликати в нас страх, але викликає тільки лють. За кожну смерть буде помста.

Також чиновник показав фото зруйнованих будівель.

Обстріляна Авдіївка / Фото Павла Кириленка:

До теми – Жорстокі обстріли по цивільних – це симптом, що в Росії не все гладко: