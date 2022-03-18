Окупанти обстріляли багатоповерхівку та крамницю в Авдіївці: є загиблі та поранені
18 березня 2022 , 18:48Читать новость на русском
Джерело:телеграм Павла Кириленка
Росіяни продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру. Під їхні обстріли в Авдіївці 18 березня потрапила багатоповерхівка, крамниця та адміністративна будівля.
За попередньою інформацією, є двоє загиблих і троє поранених. Про це розповів глава Донецької ОВА Павло Кириленко.
Раніше Ворог з "Градів" обстріляв вулиці Авдіївки: є загиблі та поранені
Подробиці встановлюють. Кириленко підкреслив, що Росія хоче викликати в нас страх, але викликає тільки лють. За кожну смерть буде помста.
Також чиновник показав фото зруйнованих будівель.
Обстріляна Авдіївка / Фото Павла Кириленка:
До теми – Жорстокі обстріли по цивільних – це симптом, що в Росії не все гладко: