Окупанти обстріляли Богодухів на Харківщині: загорілися вантажівки та нежитлові будівлі

Харківщина продовжує страждати від атак російських військових. 7 травня ворог вкотре обстріляв місто Богодухів.

На місці російського нападу загорілися вантажівки та нежитлові будівлі. Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

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Окупанти обстріляли Богодухів на Харківщині

Так, за даними слідства, сьогодні, 7 травня близько 2 години ночі російська армія знову обстріляла місто Богодухів, що в Харківській області.

Внаслідок обстрілу Богодухова:

сталася пожежа чотирьох вантажних транспортних засобів та нежитлової будівлі

також було пошкоджено дев'ять транспортних засобів, які належать місцевому підприємцю

Огляд місця події проводив СВ Богодухівського районного управління поліції ГУНП в Харківській області. Прокурори Харківської обласної прокуратури також брали участь в огляді.



Наслідки обстрілу Богодухова на Харківщині / Фото з телеграм-каналу Харківської прокуратури

За процесуального керівництва Харківської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Як повідомили у прокуратурі, досудове розслідування здійснюється СВ Управління СБУ в Харківській області.

Обстріли Харківщини: останні новини

За минулу добу, 6 травня, окупанти три рази обстріляли Харків із РСЗВ та артилерії. Постраждали Північна Салтівка та Індустріальний район. Крім того, по місту завдали й ракетного удару.

Внаслідок обстрілу Салтівки виникла пожежу в гаражах. На жаль, не обійшлося без жертв – там загинув літній чоловік, а його дружина отруїлася чадним газом.

7 травня росіяни обстріляли музей Григорія Сковороди. Через це там спалахнула пожежа. Полум'я охопило майже всю будівлю літературно-меморіального музею. Пожежу вдалося загасити лише приблизно о 08:05. Росіяни відкрили вогонь та снаряд влучив просто в дах будівлі – приміщення фактично зруйноване. На місці події отримав поранення працівник музею. При цьому найбільш цінні експонати музею вдалося врятувати, оскільки їх заздалегідь перемістили в безпечне місце.