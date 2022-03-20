Окупанти обстріляли будівлю колгоспної комори на Житомирщині
Окупанти продовжують бездумно гатити по найрізноманітніших українських об'єктах. Сьогодні стало відомо, що російська армія обстріляла колгоспну комору на Житомирщині.
Як повідомляє Головне управління ДСНС України у Житомирській області, інцидент трапився об 01:45 20 березня на території Коростенського району.
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Що відомо про пожежу
Внаслідок ракетного удару, нанесеного російськими на колгоспній коморі Коростенського району спалахнула пожежа. Повідомляється, що для її гасіння залучили 7 осіб особового складу та 1 одиницю спецтехніки.
Наразі пожежа ліквідована. Загиблих та травмованих немає.
Фото з місця подій:
Нагадаємо, що 18 березня окупанти обстріляли село Будо-Вороб'ї Коростенського району, що на Житомирщині. Внаслідок атаки пошкоджено приватний житловий будинок та господарську будівлю.
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