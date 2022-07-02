7-річний хлопчик поранений через удар окупантів по Добропіллю: жахливі фото обстрілів

2 липня 2022 , 21:40
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Джерело:

Радіо Свобода

Російські загарбники продовжують бити по мирних мешканцях Донеччини та цивільній інфраструктурі. 2 липня від атак окупантів постраждало Добропілля.

Російська армія вкотре завдала удару по Донецькій області. На жаль, в результаті обстрілу є постраждалі, серед них 7-річний хлопчик.

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Обстріл Добропілля на Донеччині

2 липня окупанти вдарили по Добропіллю Донецької області. В результаті російського удару зазнали поранення двоє цивільних, серед них хлопчик, якому лише 7 років.

Крім того, ворожа атака пошкодила багатоповерхові та приватні будинки. Одна із приватних споруд вщент знищена.


Наслідки обстрілу Добропілля / Фото Радіо Свобода


Жахливі кадри обстрілів Добропілля / Фото Радіо Свобода

Окупанти обстріляли Слов'янськ касетними снарядами

Російські військові продовжують використовувати заборонені касетні боєприпаси для своїх атак. Касетні снаряди над головою розриваються, наче феєрверк. І хоч руйнувань вони не завдають, та людям загрожують неабияк. 

Так, ворог атакував ними мікрорайон Лимани у Слов'янську. Росіяни обрали мирний приватний сектор, де немає жодних військових об'єктів. 90% жертв і поранених на момент атаки перебували на вулиці. На жаль, внаслідок обстрілу загинуло четверо людей, а ще семеро зазнали поранень.

Зауважте: ситуація в Донецькій області залишається напруженою. Втім, там вирішили скоротити тривалість комендантської години. З понеділка, 4 липня, вона діятиме з 22:00 до 04:00. 

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Автор: Марта Касіянчук