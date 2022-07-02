7-річний хлопчик поранений через удар окупантів по Добропіллю: жахливі фото обстрілів

Російські загарбники продовжують бити по мирних мешканцях Донеччини та цивільній інфраструктурі. 2 липня від атак окупантів постраждало Добропілля.

Російська армія вкотре завдала удару по Донецькій області. На жаль, в результаті обстрілу є постраждалі, серед них 7-річний хлопчик.

Головне Обстріл Слов'янська, майже 36 тисяч вбитих окупантів: основне за 129 день війни

Обстріл Добропілля на Донеччині

2 липня окупанти вдарили по Добропіллю Донецької області. В результаті російського удару зазнали поранення двоє цивільних, серед них хлопчик, якому лише 7 років.

Крім того, ворожа атака пошкодила багатоповерхові та приватні будинки. Одна із приватних споруд вщент знищена.



Наслідки обстрілу Добропілля / Фото Радіо Свобода



Жахливі кадри обстрілів Добропілля / Фото Радіо Свобода

Окупанти обстріляли Слов'янськ касетними снарядами

Російські військові продовжують використовувати заборонені касетні боєприпаси для своїх атак. Касетні снаряди над головою розриваються, наче феєрверк. І хоч руйнувань вони не завдають, та людям загрожують неабияк.

Так, ворог атакував ними мікрорайон Лимани у Слов'янську. Росіяни обрали мирний приватний сектор, де немає жодних військових об'єктів. 90% жертв і поранених на момент атаки перебували на вулиці. На жаль, внаслідок обстрілу загинуло четверо людей, а ще семеро зазнали поранень.

Яка зараз ситуація на фронті – оперативна інформація від Генштабу ЗСУ: дивіться відео