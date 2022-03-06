Окупанти обстріляли з "Граду" інститут у Харкові, де розміщена дослідна ядерна установка
Джерело:фейсбук Управління СБУ у Харкові
Російські війська обстріляли з "Граду" Харківський фізико-технічний інститут, де розташована дослідна ядерна установка "Джерело нейтронів".
6 березня російсько-терористичні війська вкотре нанесли точкові удари по ядерним об’єктам України.
До теми Росія видихається і зазнає великих втрат, – Кулеба
За даними СБУ, руйнування ядерної установки та сховищ ядерних матеріалів могло призвести до масштабної екологічної катастрофи.
Відомо, що в Харківському фізико-технічному інституті знаходиться дослідна ядерна установка "Джерело нейтронів", в активну зону якої завантажено 37 паливних ядерних елементів.
Слідчі СБУ під керівництвом Харківської обласної прокуратури відкрили кримінальне провадження за статею №441 "екоцид".
Додамо, що Запорізька атомна електростанція ще досі перебуває під контролем російських військових, які вдерлися на територію України. У мережі перебувають 2 енергоблоки АЕС, ще один блок у ремонті, інші – зупинені.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!