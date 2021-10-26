Окупанти обстріляли Гранітне та пошкодили житлові будинки

Бойовики цілу ніч вели прицільний обстріл села Гранітного на Донеччині. Внаслідок цього зачепило декілька житлових будинків.

Обстрілювати село продовжили аж до 10 ранку 26 жовтня. Про це повідомив голова Мирненської селищної військово-цивільній адміністрації Володимир Веселкін.

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Обстріляли будинки мирних людей

Як розповів Василь Веселкін, окупанти використовували зброю 120 калібру. Снарядами пошкодило 5 житлових будинків та електромережі.

Втім, могло бути і гірше: на щастя, жертв серед мирного населення немає. Селищний голова закликав мешканців заради власної безпеки побути вдома.

Наслідки обстрілу Гранітного / Фото з фейсбуку Василя Веселкіна

Поточна ситуація на Донбасі: зведення ООС

За минулу добу окупанти 4 рази порушували тишу і одного разу використали заборонену Мінськими домовленостями зброю.

Один військовослужбовець ООС дістав вогнепальне поранення, ще один зазнав поранення в результаті підриву на ворожому вибуховому пристрої. Воїни перебувають в лікарні, стан здоров'я обох – задовільний.

Станом на 11 годину 26 жовтня зафіксували 3 порушення режиму тиші, 2 з яких із застосуванням забороненого озброєння.

Біля Гранітного російські найманці двічі вели вогонь з артилерії калібру 122 міліметрів, а в районі Новозванівки ворог здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Протягом поточної доби втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Повний текст публікації Василя Веселкіна

Російсько-окупаційні війська, протягом всієї ночі та до десятої години ранку, вели обстріл села Гранітне. Використовували набої 120-го калібру. Постраждали п'ять житлових будинки. Пошкоджені електромережі. На щастя, жертв немає. Закликаю мешканців обмежитись перебуванням вдома, заради власної безпеки.