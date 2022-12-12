Херсон під масованим обстрілом окупантів: зі щонайменше 7 постраждалих двоє загиблих

Російські загарбники 12 грудня вкотре масовано обстріляли Херсон. На жаль, щонайменше 2 людей загинули,

Окупанти атакували мікрорайон ХБК – Херсонського бавовняного комбінату. Щонайменше 7 людей постраждали. Про це повідомив очільник ОВА Ярослав Янушевич.

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Щонайменше 2 людей загинули

На цю хвилину відомо про 7 постраждалих, 2 з них – загинули,

– зазначив Янушевич.

Також бригади екстреної медичної допомоги разом із Червоним Хрестом прямують до мікрорайону Острів. Кількість постраждалих там невідома.

"Херсонці, якщо чуєте звуки вибухів,. Бережіть себе", – наголосив глава ОВА.

Заступник очільника ОП Кирило Тимошенко повідомив, що російські військові вдарили по житловому сектору. Пошкоджено будинок та лінії електропередач. На місці працюють рятувальники.

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Рятувальники працюють на місці обстрілу в Херсоні / Фото з телеграму Кирила Тимошенка

Коротко про останні терористичні атаки загарбників на Херсонщині