Херсон під масованим обстрілом окупантів: зі щонайменше 7 постраждалих двоє загиблих
Джерело:Ярослав Янушевич
Російські загарбники 12 грудня вкотре масовано обстріляли Херсон. На жаль, щонайменше 2 людей загинули,
Окупанти атакували мікрорайон ХБК – Херсонського бавовняного комбінату. Щонайменше 7 людей постраждали. Про це повідомив очільник ОВА Ярослав Янушевич.
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Щонайменше 2 людей загинули
На цю хвилину відомо про 7 постраждалих, 2 з них – загинули,
– зазначив Янушевич.
Також бригади екстреної медичної допомоги разом із Червоним Хрестом прямують до мікрорайону Острів. Кількість постраждалих там невідома.Зверніть увагу! "Херсонці, якщо чуєте звуки вибухів, негайно прямуйте в укриття. Бережіть себе", – наголосив глава ОВА.
Заступник очільника ОП Кирило Тимошенко повідомив, що російські військові вдарили по житловому сектору. Пошкоджено будинок та лінії електропередач. На місці працюють рятувальники.
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Коротко про останні терористичні атаки загарбників на Херсонщині
- Вночі 10 грудня росіська арміч масовано атакувала Херсонщину. Під прицілом ворога опинився об'єкт критичної інфраструктури. На місці спалахнула сильна пожежа. Вогонь охопив 30 квадратних метрів.
- Рятувальники одразу виїхали на місце та загасили пожежу. Внаслідок ворожої атаки знищено 3 службові автомобілі, пошкоджено ангар та ще 5 одиниць техніки.
- Лише за 11 грудня російські військові 57 разів обстрілювали територію регіону. Мирне населення області потерпало від обстрілів з артилерії, РСЗВ та мінометів.