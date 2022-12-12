Херсон під масованим обстрілом окупантів: зі щонайменше 7 постраждалих двоє загиблих

12 грудня 2022, 15:24
Читать новость на русском

Джерело:

Ярослав Янушевич

Російські загарбники 12 грудня вкотре масовано обстріляли Херсон. На жаль, щонайменше 2 людей загинули,

Окупанти атакували мікрорайон ХБК – Херсонського бавовняного комбінату. Щонайменше 7 людей постраждали. Про це повідомив очільник ОВА Ярослав Янушевич.

Читайте також Окупанти обстріляли критичний об'єкт на Херсонщині: у результаті сталася серйозна пожежа

Щонайменше 2 людей загинули

На цю хвилину відомо про 7 постраждалих, 2 з них – загинули, 
– зазначив Янушевич.

Також бригади екстреної медичної допомоги разом із Червоним Хрестом прямують до мікрорайону Острів. Кількість постраждалих там невідома.

Зверніть увагу! "Херсонці, якщо чуєте звуки вибухів, негайно прямуйте в укриття. Бережіть себе", – наголосив глава ОВА.

Заступник очільника ОП Кирило Тимошенко повідомив, що російські військові вдарили по житловому сектору. Пошкоджено будинок та лінії електропередач. На місці працюють рятувальники.

Читайте також Розвідка має годину: Росія змінила схему ударів по Україні з бомбардувальників

Рятувальники працюють на місці обстрілу в Херсоні / Фото з телеграму Кирила Тимошенка

Коротко про останні терористичні атаки загарбників на Херсонщині

  • Вночі 10 грудня росіська арміч масовано атакувала Херсонщину. Під прицілом ворога опинився об'єкт критичної інфраструктури. На місці спалахнула сильна пожежа. Вогонь охопив 30 квадратних метрів.
  • Рятувальники одразу виїхали на місце та загасили пожежу. Внаслідок ворожої атаки знищено 3 службові автомобілі, пошкоджено ангар та ще 5 одиниць техніки.
  • Лише за 11 грудня російські військові 57 разів обстрілювали територію регіону. Мирне населення області потерпало від обстрілів з артилерії, РСЗВ та мінометів.

 

Автор: Юлія Лобурак