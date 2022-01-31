Окупанти обстріляли околиці Світлодарська та поранили місцевого жителя

31 січня 2022 , 14:17
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Джерело:

фейсбук-сторінка ООС

Російські найманці цинічно порушують домовленості про перемир'я на Донбасі. 31 січня вони обстріляли околиці Світлодарська. Постраждав місцевий житель.

Російсько-окупаційні війська почали атаку близько 11:30. Вони відкрили вогонь зі стрілецької зброї з напрямку тимчасово окупованого селища Лозове.

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Автор: Ірина Буртик