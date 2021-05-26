Окупанти випустили ракети по житловому масиву на Донбасі: фото наслідків

Російсько-окупаційні війська цинічно відкрили вогонь по цивільному секторі на Донеччині. Під обстріл потрапило селище Північне.
Окупанти випустили 2 ракети з протитанкового ракетного комплексу "Фагот". Сталося це ввечері у понеділок, 24 травня.
Зверніть увагу Генсек ОБСЄ Хельга Шмід відвідає Донбас
Російські найманці гатили зі своїх позицій у Горлівці. Одна з ракет влучила на територію гаражного кооперативу, інша впала біля будинку на вулиці Цвіточній.
На щастя, постраждалих серед місцевих жителів немає. Втім, у людей пошкоджені гаражі та огорожі, а в їхніх будинках – вибиті шибки.
Наслідки ворожого обстрілу у Північному / Фото з телеграм-каналу "Останній блокпост"
Раніше у мережі показали, у що перетворилось місто Горлівка після російської окупації. Там, зокрема, повністю розграбували колишній супермаркет.
Окупанти перешкоджають роботі ОБСЄ
Джерело: пресслужба ООС
- Українська сторона СЦКК повідомила, що кількість порушень з боку російський збройних формувань та найманців країни-агресора збільшилася.
- Проросійські бойовики часто не допускають представників СММ ОБСЄ на території, тимчасово непідконтрольні українському уряду.
- Крім цього, окупанти регулярно глушать безпілотники місії під час заздалегідь анонсованих та запланованих польотів. Лише з 21 по 23 травня таких випадків зафіксували 14.
- Як наголосили в ООС, все це свідчить про те, ворог не хоче допускати спостерігачів у районі, де проводять військові навчання та готують чергові фейки проти ЗСУ.