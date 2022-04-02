Окупанти обстріляли ракетами залізницю на Дніпропетровщині: вибухнули вагони

Російські загарбники 2 квітня обстріляли ракетами залізницю на Дніпропетровщині. Внаслідок ворожої атаки вибухнули вагони.

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив, що російські загарбники 2 квітня завдали удару по Павлоградському району.

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Окупанти обстріляли ракетами залізницю

Одна ракета влучила в залізницю. Сильно пошкоджені колії та контактні мережі. Вибухнули вагони,

– зазначив Резніченко.

Рух потягів там зупинили. На місці атаки працюють рятувальники, вони гасять пожежу. За попередньою інформацією, загиблих немає.

Друга ракета потрапила на відкриту місцевість. Там також виникло займання. Одна людина отримала поранення.

Нічна атака на Дніпропетровщину

У ніч на 2 квітня росіяни ракетами обстріляли Дніпропетровську область. Внаслідок цього зруйновані три будівлі, а також кілька одиниць техніки.

У Дніпрі ППО збила чотири ворожі ракети, а також один безпілотник. На жаль, окупантам вдалося влучити в інфраструктурний об'єкт у місті.

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