Окупанти обстріляли ринок, гірничий коледж та школу в Лисичанську
Джерело:Сергій Гайдай
Російські окупанти гатили по Луганщині протягом доби 6 червня. Вони обстріляли ринок, гірничий коледж та школу.
Внаслідок обстрілів в Лисичанську постраждало дві людини. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай 7 червня.
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Масовий обстріл Лисичанська
Росіяни обстріляли в Лисичанську ринок, гірничий коледж та школу, де постраждали дві людини, бої за Сєвєродонецьк – у розпалі,
– мовиться в повідомленні.
Через атаки виникла масштабна пожежа. Декілька годин рятувальники ліквідовували загоряння торговельних павільйонів ринку загальною площею 1 000 квадратних метрів. Полум’я вдалося загасити лише ближче до вечора.
Наслідки ворожих обстрілів Лисичанська / Фото Сергія Гайдая
Пошкоджені також навчальні заклади міста – будівля гірничо-індустріального фахового коледжу, яка практично вигоріла та загальноосвітня школа. Звідти евакуювали двох постраждалих. Ще трьох поранених у Лисичанську і Привіллі госпіталізували до лікувальних закладів інших регіонів. Серед них є два чоловіки та жінка.
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Зранку 6 червня російські окупанти масово обстріляли Золоте. Там, за попередніми даними, зруйновано одразу 13 будинків. Удень росіяни вдарили по Гірському. Як наслідок, 11 пошкоджених будинків.
Ситуація на Донбасі: дані Генштабу
- Обстріли на Донецькому напрямку теж не припиняються. Окрім артилерійських атак, російські окупанти завдали авіаційних ударів із літаків та вертольотів. Основні зусилля агресор зосередив на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.
- На Лиманському напрямку активних ворожих дій не зафіксовано. Росіяни завдали ракетного удару по Миколаївці. Ворог продовжує штурм Сєвєродонецька, бойові дії тривають.
- На Бахмутському напрямку українські захисники успішно відбили наступ загарбника в напрямках Нагірного, Берестового, Криничного, Рот.
- На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському напрямках активних дій не було.