Окупанти обстріляли селище на Харківщині: є загиблі та поранені – фото руйнувань
28 квітня 2022 , 16:46Читать новость на русском
Джерело:Харківська обласна прокуратура
Російські військові цинічно обстріляли селище Покотилівка, що на Харківщині. Вони відкрили вогонь 28 квітня 2022 року о 10 годині ранку.
На жаль, є загиблі та поранені. Загалом агресор пошкодив кілька десятків житлових будинків та школу.
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Моторошні наслідки ворожого обстрілу
- Унаслідок обстрілу російських окупантів загинуло 2 чоловіків. Ще 7 мирних мешканців отримали поранення.
- Усього пошкоджено приблизно 30 житлових будинків та одну школу.
Харківська обласна прокуратура уже розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
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- Раніше мер Харкова Ігор Терехов заявляв, що російські окупанти бомбардують Харків вже 63 день поспіль і буквально чинять геноцид української нації.
- Лише за останню добу в Харкові та області виникло 18 пожеж внаслідок російських обстрілів.
- Також відомо, що до міста Ізюма окупанти додатково перемістили підрозділи повітряно-десантних військ, а також до 500 одиниць техніки. Це робиться з метою посилення угруповання, що наступає.
Росіяни обстріляли Харківщину
Постраждали десятки будинків
Є загиблі та поранені
Відкрили досудове слідство
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