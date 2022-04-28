Окупанти обстріляли селище на Харківщині: є загиблі та поранені – фото руйнувань

28 квітня 2022 , 16:46
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Джерело:

Харківська обласна прокуратура

Російські військові цинічно обстріляли селище Покотилівка, що на Харківщині. Вони відкрили вогонь 28 квітня 2022 року о 10 годині ранку.

На жаль, є загиблі та поранені. Загалом агресор пошкодив кілька десятків житлових будинків та школу.

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Моторошні наслідки ворожого обстрілу

  • Унаслідок обстрілу російських окупантів загинуло 2 чоловіків. Ще 7 мирних мешканців отримали поранення.
  • Усього пошкоджено приблизно 30 житлових будинків та одну школу.

Харківська обласна прокуратура уже розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Ворог продовжує бомбардувати Харківщину: що відомо про ситуацію у регіоні

  • Раніше мер Харкова Ігор Терехов заявляв, що російські окупанти бомбардують Харків вже 63 день поспіль і буквально чинять геноцид української нації.
  • Лише за останню добу в Харкові та області виникло 18 пожеж внаслідок російських обстрілів.
  • Також відомо, що до міста Ізюма окупанти додатково перемістили підрозділи повітряно-десантних військ, а також до 500 одиниць техніки. Це робиться з метою посилення угруповання, що наступає.


Росіяни обстріляли Харківщину


Постраждали десятки будинків


Є загиблі та поранені


Відкрили досудове слідство

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Автор: Аліна Оліховська