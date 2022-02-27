На Полтавщині окупанти обстріляли швидку допомогу: є поранені
Джерело:фейсбук Ruslana Lyzhychko
У Полтавській області зранку 27 лютого під обстріл російських окупантів потрапила швидка допомога. Як наслідок, постраждали працівники екстреної служби.
Авто в цей момент їхало на виклик. Снаряди почали влучати поряд із транспортом між територіями Гадяцької та Сіргієвської територіальних громад. Про це повідомила відома співачка Руслани Лижичко.
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Хто постраждав під час обстрілу
Подія сталася приблизно о 6 годині ранку. Поранення отримав водій карети швидкої, якого одразу госпіталізували та почали оперувати. Також постраждав фельдшер, проте в нього, на щастя, були тільки забої.
Це не армія, це терористи! Шукаємо тепер бронежилети й каски для бригад швидкої допомоги,
– Руслана про дії окупантів.
Вона додала, що це мають бути спеціальні бронежилети й каски, а не військові. Адже червоний хрест на білому – найкращий захист на будь-якій війні.
Швидка, яка потрапила під обстріл окупантів / Фото 24 каналу
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Читайте текст допису Руслани Лижичко:
У Полтаві, Гадячська ОТГ між Сіргієвською ОТГ. Була обстрілена машина екстреної допомоги, яка рухалась на виклик. Водій поранений, прооперовано ЛІЛ Гадяч, фельдшер мав ушиби. Це не армія, це терористи! Шукаємо тепер бронежилети й каски для бригад швидкої допомоги.
Для медиків цивільних не купляють військові, так як усі часи Червоний хрест на білому був кращий захист на усіх війнах.