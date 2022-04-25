Окупанти обстріляли Сумщину з території Росії

Ввечері 25 квітня окупанти обстріляли населені пункти Білопільської громади з території Росії. Це чергова провокація, оскільки ворог покинув Північ України на початку квітня.

На щастя, постраждалих серед українців немає. Але зауважимо, що це не перша провокація на Сумщині з боку Росії після того, як загарбники покинули цю область.

До теми Вибило усі вікна та двері: окупанти на Сумщині обстріляли психоневрологічний інтернат

Так, періодично окупанти з російського кордону обстрілюють території Білопільської, Новослобідської та Путивльської громад.

Сьогодні ж, 25 квітня, під удар потрапила Білопільська громада.

Білопільська громада. Сьогодні ввечері відбувся провокаційний обстріл нашої території з позицій ворога, що розташовані у Росії. Постраждалих з нашої сторони немає,

– повідомив Живицький.

До теми – Росія готує наступ на Кривий Ріг: дивіться відео