Окупанти вдарили ракетою С-300 по відділку поліції у Лимані: фото жахливих руйнувань

Російські військові прицільно вдарили ракетою С-300 по Лиманському відділу поліції на Донеччині. Внаслідок удару будівля зазнала значних ушкоджень. Відомо також про потерпілого.

Окупантам не знищити наш дух

Про "новорічний подарунок" від окупантів повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко. Він показав наслідки атаки, а також вцілілий український прапор.

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В руках поліцейської з "Білих янголів" – майже вцілілий український прапор із розбитого відділу поліції. Росія знищила будівлю, але не наш дух! І з кожним днем ми стаємо сильнішими та стійкішими,

– написав Клименко.

Наслідки удару окупантів по відділку поліції / Фото Ігор Клименко

Що відомо про потерпілого

За даними Клименка, внаслідок атаки росіян є постраждалий – поранення отримав поліцейський. У нього травми середньої тяжкості, йому надають медичну допомогу.

Відео з атакованого відділку в Лимані:

Зауважимо, що сьогодні окупанти також атакували військове містечко в Чернігівській області. Попередньо відомо, що били балістичною ракетою.

Ворог обстрілює Донеччину: останні новини

У ніч проти 31 грудня росіяни атакували Мар'їнку та околиці Очеретинської громади на Донеччині. Окрім того:

внаслідок атаки по Дальньому поранені дві людини, пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди;

вороги вдарили ракетами по Костянтинівці: пошкодили транспортне підприємство, приватний будинок, без постраждалих;

обстріляли околиці Торецької та Соледарської громад.

За добу 30 грудня внаслідок ворожих обстрілів у Донецькій області – 3 загиблих, 3 поранених.