Окупанти обстріляли волонтерів, які везли гумдопомогу на Харківщину: зв'язок з ними зник

На тимчасово окуповані території Харківської везли гуманітарну допомогу. Зв'язок із колоною медиків та волонтерів зник.

Гуманітарну допомогу везли на тимчасово окуповані території Волчанська. Як тільки медики та волонтери заїхали на територію, підконтрольну російським військовим, зв'язок з ними зник. У самому Харкові цілий день чути артобстріли.

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Один з волонтерів вибрався

У місцевому телеграм-каналі з'явилось відео з волонтером. Він розповів, що "рашисти" обстріляли колону з гуманітарною допомогою дорогою в Малу Рогань.

Волонтер віз провіант тим, хто не може виїхати з селища, а натомість потрапив під лютий обстріл. Наразі він поранений.

Прохання цивільних не їхати на Малу Рогань, рашисти обстрілюють усіх без розбору!,

– розповів він.