У Дніпрі ракета влучила у залізницю

В Укрзалізниці повідомили, що російські окупанти завдали ракетного удару по об'єкту залізничної інфраструктури в Дніпрі. На щастя, постраждалих серед залізничників немає.

Про обстріл залізниці повідомив голова Укрзалізниці Олександр Камишін. Росіяни завдали удару під час повітряної тривоги, яку напередодні оголосили майже по всій країні.

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Постраждалих, на щастя, немає

Як повідомив Олександр Камишін, на щастя, унаслідок атаки ніхто не постраждав. Попри те, наслідки удару оцінюватимуть лише після закінчення повітряної тривоги.

Черговий ракетний обстріл залізничної інфраструктури в Дніпрі. Серед залізничників постраждалих немає. Ступінь пошкоджень оцінимо після закінчення повітряної тривоги,

– повідомив Камишін.