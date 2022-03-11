Окупанти обстрілювали аж 13 населених пунктів Донеччини: серед загиблих є діти
Джерело:пресслужба Нацполіції
Росія продовжує гатити всією територією України. Під обстрілом окупантів опинилися аж 13 населених пунктів.
Проросійські бойовики пошкодили щонайменше 41 об'єкт. Вони обстріляли дитсадок, 2 медичні заклади, 2 школи, церкву, сільську раду, підприємства, електропідстанцію, газогін, магазин, будівлю Державної служби України з надзвичайних ситуацій та низку житлових будинків.
Зверніть увагу Окупанти періодично стріляють по Донецьку, щоб залякати місцевих, – боєць ООС
Які населені пункти обстрілювали
За інформацією Нацполіції, окупанти обстріляли:
- Маріуполь;
- Волноваху;
- Терни;
- Іванівку;
- Ямполівку;
- Олександропілля;
- Павлівку;
- Яцьківку;
- Рубці;
- Петрівське;
- Новолуганське;
- Зоряне;
- Євгенівку.
Наразі найкритичніша ситуація – майже гуманітарна катастрофа – у Волновасі і Маріуполі.
Ситуація на Донеччині / Ілюстрація пресслужби Нацполіції
Оскільки ворог вдається до цинічних дій, правоохоронці закликали населення не виїжджати без потреби, дотримуватися комендантської години, не підіймати сумнівні предмети та нерозірвані снаряди і довіряти тільки перевіреним офіційним джерелам інформації.
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