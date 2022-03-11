Окупанти обстрілювали аж 13 населених пунктів Донеччини: серед загиблих є діти

Росія продовжує гатити всією територією України. Під обстрілом окупантів опинилися аж 13 населених пунктів.

Проросійські бойовики пошкодили щонайменше 41 об'єкт. Вони обстріляли дитсадок, 2 медичні заклади, 2 школи, церкву, сільську раду, підприємства, електропідстанцію, газогін, магазин, будівлю Державної служби України з надзвичайних ситуацій та низку житлових будинків.

Зверніть увагу Окупанти періодично стріляють по Донецьку, щоб залякати місцевих, – боєць ООС

Які населені пункти обстрілювали

За інформацією Нацполіції, окупанти обстріляли:

Маріуполь;

Волноваху;

Терни;

Іванівку;

Ямполівку;

Олександропілля;

Павлівку;

Яцьківку;

Рубці;

Петрівське;

Новолуганське;

Зоряне;

Євгенівку.

Наразі найкритичніша ситуація – майже гуманітарна катастрофа – у Волновасі і Маріуполі.



Ситуація на Донеччині / Ілюстрація пресслужби Нацполіції

Оскільки ворог вдається до цинічних дій, правоохоронці закликали населення не виїжджати без потреби, дотримуватися комендантської години, не підіймати сумнівні предмети та нерозірвані снаряди і довіряти тільки перевіреним офіційним джерелам інформації.

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