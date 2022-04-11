Окупанти обстрілюють Маріуполь "Градами": ще й дають відеофіксацію власних злочинів

Російські війська офіційно говорять, що ведуть обстріл лише по військовим об'єктам у Маріуполі і водночас публікують відео обстрілів житлових кварталів "Градами".

Про відеофіксацію самими ж окупантами розповів радника міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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З одного боку це черговий раз доводить те, що навіть про уявний контроль міста окупантами не йдеться. З іншого – про свідоме знищення цивільного населення навіть вже в місті, де частково присутні,

– зазначив Андрющенко.

Та нагадав, що реактивна система залпового вогню "Град" не є високоточною зброєю і не обирає цілі.

Застосування "Градів" з підвалів прямо вказує на обстріл жилих кварталів Маріуполя.

Ситуація в Маріуполі надскладна

Воєнна блокада Маріуполя російськими військами триває з 1 березня. Через блокаду у місті немає ані електрики, ані газу, ані водопостачання, мобільний зв'язок теж відсутній.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що військове керівництво України робить усе можливе і неможливе для перемоги і збереження життя особового складу та мирних мешканців на всіх напрямках, зокрема Маріуполя.

Водночас Арестович заявив, що деблокувати Маріуполь воєнним шляхом поки неможливо.

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