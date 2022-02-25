Окупанти обстрілюють житлові квартали Харкова з систем залпового вогню

25 лютого 2022 , 17:06
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Джерело:

телеграм-канал Nexta

Російські загарбники продовжують атакувати мирні міста України. Раніше повідомили, що до Харкова летять бомбардувальники. Тепер кажуть, що росіяни обстрілюють житлові квартали міста з систем залпового вогню.

Наразі у Харкові повітряна тривога та лунають сирени.

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У соцмережах показали відео, як російські військові обстрілюють житлові квартали міста з систем залпового вогню.

Дивіться відео обстрілу житлових кварталів у Харкові:


24 канал повідомляв, що вибухи чутно в багатьох куточках Харкова. Зокрема:

  • Шишківка;
  • Метро Київська;
  • Салтівка;
  • З боку аеропорту;
  • Центр;
  • Клочківська;
  • Шатилівка.

Жителі Харкова мають знайти найближче сховище та перебувати там, очікуючи подальших інструкцій.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.

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Автор: Марія Бондар