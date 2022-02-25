Окупанти обстрілюють житлові квартали Харкова з систем залпового вогню
25 лютого 2022 , 17:06Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал Nexta
Російські загарбники продовжують атакувати мирні міста України. Раніше повідомили, що до Харкова летять бомбардувальники. Тепер кажуть, що росіяни обстрілюють житлові квартали міста з систем залпового вогню.
Наразі у Харкові повітряна тривога та лунають сирени.
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У соцмережах показали відео, як російські військові обстрілюють житлові квартали міста з систем залпового вогню.
Дивіться відео обстрілу житлових кварталів у Харкові:
24 канал повідомляв, що вибухи чутно в багатьох куточках Харкова. Зокрема:
- Шишківка;
- Метро Київська;
- Салтівка;
- З боку аеропорту;
- Центр;
- Клочківська;
- Шатилівка.
Жителі Харкова мають знайти найближче сховище та перебувати там, очікуючи подальших інструкцій.Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.
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