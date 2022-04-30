Окупанти в ОРДЛО скасували медогляд для "призовників": єдиний вихід – хабар

На окупованих територіях Донбасу російські окупанти скасувати медозляд для "призовників". Уникнути військової служби можна, давши хабар.

Офіційно російські загарбники пояснюють це так: "у зв'язку з браком спеціалістів". Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони 30 квітня.

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Росіяни практично вичерпали ресурс для примусової мобілізації в ОРДЛО. З метою виконання встановлених планів з постачання "живої сили", з 20 квітня там призупинено проведення медичних оглядів мобілізованого особового складу,

– мовиться в повідомленні.

Медогляд чоловіків призупинили ще 20 квітня. Тих, хто має серйозні проблеми зі здоров'ям чи вади, наприклад, каліцтво, інвалідність, важкі гострі захворювання, все одно мобілізують. Їх розподілять між підрозділами матеріально-технічного забезпечення.

Щоб виявити ще не мобілізованих чоловіків призовного віку, російська "поліція" проводить рейди на вулицях та за місцем проживання.

Існує лише один спосіб, щоб ухилитися від армії – виплата хабаря. Ціна залежить від віку, спеціальності та стану здоров'я.

Наприклад, в окупованій Горлівці мінімальна сума хабаря становить 5 тисяч російських рублів. Але це за умови сплати на місці затримання. Якщо ж чоловіка вже доправили до відділу "МВС", то сума різко зростає – від 75 тисяч російських рублів.

Ситуація в окупованому Мелітополі

Загарбники постійно викрадають місцевих чоловіків і змушують їх служити в російській армії.

За 2 місяці вони викрали понад 200 чоловіків. За словами мера Мелітополя, "мобілізація" триває досі.

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