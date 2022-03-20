Окупанти отримують догани від Кремля за неспроможність створення на Херсонщині псевдоутворень

Росіяни намагалися створити на тимчасово окупованій території Херсонської області "ХНР". Однак через героїчний опір місцевого населення вороги зазнали тотальної невдачі та отримали догану від Кремля.

Про це повідомляють у Генеральному штабі Збройних Сил України у ніч на неділю, 20 березня.

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Начальник 652-ї групи Інформаційно-психологічних операцій російських терористичних військ отримав сувору догану за слабку роботу зі створення так званої "Херсонської народної республіки",

– мовиться у повідомленні.

"Кремлівське керівництво не задоволене тим, що через народний спротив немає навіть умовно-показової "картинки", – додали у Генштабі ЗСУ,

Варто зазначити, що орки тимчасово окупували Херсон, але громадяни не планують здавати місто та кожного дня героїчно протистоять ворогу.