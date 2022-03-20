Окупанти отримують догани від Кремля за неспроможність створення на Херсонщині псевдоутворень
Джерело:Генштаб ЗСУ
Росіяни намагалися створити на тимчасово окупованій території Херсонської області "ХНР". Однак через героїчний опір місцевого населення вороги зазнали тотальної невдачі та отримали догану від Кремля.
Про це повідомляють у Генеральному штабі Збройних Сил України у ніч на неділю, 20 березня.
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Начальник 652-ї групи Інформаційно-психологічних операцій російських терористичних військ отримав сувору догану за слабку роботу зі створення так званої "Херсонської народної республіки",
– мовиться у повідомленні.
"Кремлівське керівництво не задоволене тим, що через народний спротив немає навіть умовно-показової "картинки", – додали у Генштабі ЗСУ,
Варто зазначити, що орки тимчасово окупували Херсон, але громадяни не планують здавати місто та кожного дня героїчно протистоять ворогу.