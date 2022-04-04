Окупанти перекидають частину своїх військ із Білорусі до Росії, – Генштаб
Джерело:фейсбук Генштабу ЗСУ
Загарбники перекидають частину своїх військ з території Білорусі до Росії. Роблять це, використовуючи авіацію та залізницю.
У Генеральному штабі Збройних Сил України повідомили про поточну ситуацію у країні станом на 4 квітня – 40 добу героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню.
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Ворог перекидає бійців з Білорусі в Росію
Спостерігається переміщення підрозділів Східного військового округу та повітряно-десантних військ з території республіки Білорусь до Росії,
– зазначили в Генштабі.
Там уточнили, що переміщення озброєння, військової техніки та особового складу здійснюють залізничним транспортом і повітряним шляхом.
Зауважимо, у ЗСУ наголосили, що на Поліському напрямку зберігається висока ймовірність ракетно-бомбових ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури. Її окупанти можуть здійснювати, використовуючи літаки з білоруських аеродромів.
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