Окупанти перекидають частину своїх військ із Білорусі до Росії, – Генштаб

Загарбники перекидають частину своїх військ з території Білорусі до Росії. Роблять це, використовуючи авіацію та залізницю.

У Генеральному штабі Збройних Сил України повідомили про поточну ситуацію у країні станом на 4 квітня – 40 добу героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню.

Читайте також У Білорусі міліціонери викинули з машини російського військового та натовпом побили

Ворог перекидає бійців з Білорусі в Росію

Спостерігається переміщення підрозділів Східного військового округу та повітряно-десантних військ з території республіки Білорусь до Росії,

– зазначили в Генштабі.

Там уточнили, що переміщення озброєння, військової техніки та особового складу здійснюють залізничним транспортом і повітряним шляхом.

Зауважимо, у ЗСУ наголосили, що на Поліському напрямку зберігається висока ймовірність ракетно-бомбових ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури. Її окупанти можуть здійснювати, використовуючи літаки з білоруських аеродромів.

Зверніть увагу – загальні втрати Росії на 40 день вторгнення: дивіться відео