Окупанти перекинули під Ізюм ще 500 одиниць техніки і кілька підрозділів десантників

На 64 день повномасштабної війни Росії проти України ворог зосереджує основні сили на Ізюмському напрямку: вже перемістив туди особовий склад та техніку.

Таку інформацію повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у фейсбуці. Зазначається, що росіяни нарощують темпи проведення наступальної операції на сході України. Практично на усіх напрямках російські окупанти здійснюють інтенсивний вогневий вплив.

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За даними Генштабу основні зусилля ворог зосередив на Ізюмському напрямку. Зазначається, що силами наявних підрозділів противник намагається провести наступ у напрямках Сулигівка – Нова Дмитрівка та Андріївка – Велика Комишуваха.

Зокрема, стало відомо, що до міста Ізюм окупанти додатково перемістили підрозділи повітряно-десантних військ, а також до 500 одиниць техніки. Це робиться з метою посилення угруповання, що наступає.

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