Окупанти перетворюють Сумщину на пекло, – Зеленський
8 березня 2022 , 11:39Читать новость на русском
Російську окупанти у 7 березня скидали авіабомби на Суми. Цілу область перетворюють на пекло.
Про це сказав президент України Володимир Зеленський у новому зверненні 8 березня.
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Окупанти знову авіабомбили Суми. Наше мирне місто, яке ніколи у свої історії не загрожувало Росії. Добра, тиха, душевна Сумщина, яку перетворюють на пекло,
– сказав Зеленський.
Зокрема, від авіаудару окупантів в Сумах, на жаль, загинула 21 людина. Серед них – 2 дітей.
Ранкове звернення Зеленського за 8 березня: дивіться відео
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