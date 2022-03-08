Окупанти перетворюють Сумщину на пекло, – Зеленський

Російську окупанти у 7 березня скидали авіабомби на Суми. Цілу область перетворюють на пекло.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський у новому зверненні 8 березня.

Увага Росія за 13 днів війни втратила стільки техніки, як не втрачала за 30 років, – Зеленський

Окупанти знову авіабомбили Суми. Наше мирне місто, яке ніколи у свої історії не загрожувало Росії. Добра, тиха, душевна Сумщина, яку перетворюють на пекло,

– сказав Зеленський.

Зокрема, від авіаудару окупантів в Сумах, на жаль, загинула 21 людина. Серед них – 2 дітей.

Ранкове звернення Зеленського за 8 березня: дивіться відео

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