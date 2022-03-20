Окупанти під час спроби наступу на Київ втратили зведений загін 6-го танкового полку

Українські захисники та захисниці продовжують стримувати ворога. Під час здійснення чергової спроби наступу на Київ, окупанти втратили зведений загін 6-го танкового полку.

Завдяки активним діям підрозділів Збройних Сил України, на окремих напрямках у Броварському районі підрозділи противника залишаються відрізаними від постачання пального та продовольства.

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Українські захисники та захисниці продовжують стримувати ворога, демонструючи приклади мужності та героїзм. А техніка ворога все частіше потрапляє до наших військових, поповнюючи озброєння українських сил оборони.

Зауважимо, нині триває 25 доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Окупаційні війська втратили наступальний потенціал, їх просування зупинене майже на всіх напрямках. Противник продовжує зазнавати втрат, має значні проблеми з комплектуванням підрозділів та частин особовим складом, логістикою,

– заявили в Генштабі.

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