Енергоатом повідомив, що російські окупанти підірвали частину боєприпасів біля енергоблоку ЗАЕС. Ба більше, вороги планують продовжувати небезпечні дії.

Тривожні новини повідомила пресслужба Енергоатому. Також наголосили, що російські окупанти планують надалі здійснювати підриви на найбільшому ядерному об'єкті Європи.

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Рашистські недоумки підірвали частину боєприпасів на майданчику Запорізької АЕС біля руїн навчально-тренувального центру та енергоблоку N1,

– мовиться у повідомленні.

Під час вибухів персонал залишав робочі місця. В Енергоатомі наголосили: які ще теракти потрібні для рішучих дій партнерів? Зокрема, мовиться про МАГАТЕ.

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