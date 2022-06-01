Окупанти підірвали міст у Давидовому Броді, бо бояться контрнаступу ЗСУ, – Кім

Російські окупанти бояться контрнаступу української армії та підривають мости, відступаючи зі своїх позицій. Зокрема днями загарбники зруйнували міст у Давидовому Броді.

Про це повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім у своєму новому зверненні.

Важливо Ранковий обстріл Миколаєва: відомо про одного поранено, пошкоджено понад 20 будинків

За словами Кіма, ворог серйозно боїться прориву наших ЗСУ.

А ми не боїмося та підтримуємо наших військових,

– зазначив Кім.

Він додав, що 1 червня в Україні відзначають День захисту дітей. Зазвичай у Миколаєві відзначали його усі разом, влаштовуючи різні дійства. Однак цьогоріч все по-іншому. Кім констатував, що російські загарбники вкрали 3 місяці у наших дітей.

"Але я бачу, що місто оживає. Люди закуповують будматеріали, починають робити ремонти. Ми також закуповуємо різні будівельні матеріали для відновлення зруйнованих будинків", – сказав глава Миколаївської ОВА.

Водночас він нагадав, що обстріли Миколаєва продовжуються. У цьому контексті Кім закликав мешканців ще не повертатися у місто, а почекати хоча б 2 – 3 тижні.

Окупанти регулярно обстрілюють Миколаїв

Миколаїв перебуває у досяжності ворожих реактивних систем залпового вогню, тому російські окупанти регулярно пускають снаряди по місту. Вони хочуть посіяти паніку та знизити моральний дух українських громадян.

Серед нещодавніх обстрілів можна згадати як:

28 травня росіяни вранці гатили по одному з житлових районів Миколаєва. Тоді зазнали поранень аж семеро людей – двоє з них перебували у важкому стані. Також загинула працівниця місцевого комунального підприємства. Під час обстрілу батько з сином розвантажували пляшки з водою у своєму дворі: татові відірвало руку, а сину потрапили уламки в кисть. На щастя, місцеві мешканці затягнули обох до під’їзду, бо обстріл продовжувався.

Вранці 29 травня російські вбивці знову обстрілювали Миколаїв. Двоє людей постраждало, ще один чоловік – загинув. В цей момент він просто йшов по воду, але поблизу нього впав ворожий боєприпас.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім наголосив, що у Миколаєві готові до будь-якого розвитку подій. Але, за його словами, раптовий штурм міста зараз неможливий. Українські військові ретельно бачать, чим займаються російські окупанти.

Окупанти підірвали міст на Херсонщині: дивіться відео