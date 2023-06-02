Окупанти підірвалися на міні біля сумнозвісної Оленівки: вибух ретельно приховують

Поблизу окупованої Оленівки, де росіяни стратили українських полонених, загарбників настигла карма. Окупанти підірвалися на міні.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що "нещасний випадок" з окупантами стався на трасі Маріуполь – Донецьк. Окупанти підірвались на фугасній міні.

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Унаслідок інциденту знищено трьох окупантів

За інформацією Андрющенка, унаслідок вибуху було знешкоджено відразу трьох загарбників. Також Петро Андрющенко опублікував відео, де стався вибух міни.

Біля Оленівки окупанти підірвалися на міні: дивіться відео

При цьому радник мера Маріуполя ставить логічне питання. Зокрема, звідки на дорозі в тилу раптово взялась міна. Наразі російські пропагандисти та ставленики Кремля на окупованих територіях обходять цю тему стороною.

Наскільки потужна фугасна міна