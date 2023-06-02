Окупанти підірвалися на міні біля сумнозвісної Оленівки: вибух ретельно приховують
Джерело:Петро Андрющенко
Поблизу окупованої Оленівки, де росіяни стратили українських полонених, загарбників настигла карма. Окупанти підірвалися на міні.
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що "нещасний випадок" з окупантами стався на трасі Маріуполь – Донецьк. Окупанти підірвались на фугасній міні.
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Унаслідок інциденту знищено трьох окупантів
За інформацією Андрющенка, унаслідок вибуху було знешкоджено відразу трьох загарбників. Також Петро Андрющенко опублікував відео, де стався вибух міни.
Біля Оленівки окупанти підірвалися на міні: дивіться відео
При цьому радник мера Маріуполя ставить логічне питання. Зокрема, звідки на дорозі в тилу раптово взялась міна. Наразі російські пропагандисти та ставленики Кремля на окупованих територіях обходять цю тему стороною.
Наскільки потужна фугасна міна
- Фугасна міна призначена для завдання шкоди живій силі та техніці противника. Відтак, дійсно дивно, чому міна була на дорозі біля Оленівки.
- Основна особливість фугасної міни полягає в тому, що вона має велику кількість вибухової речовини. Також вона може мати фрагментувальну оболонку, яка при вибуху розлітається на шматки і стає додатковим джерелом поранень.
- Фугасні міни можуть бути розміщені на землі, закопані під землю, розміщені у воді або навіть пристосовані для використання в повітрі.
- Вага бойової частини фугасної міни може значно варіюватися в залежності від типу міни і її призначення. Для різних моделей фугасних мін вага бойової частини може коливатися від декількох грамів до кількох кілограмів.
- Наприклад, у найпоширенішої моделі фугасної міни, яка використовується для підриву піхоти та легкої бронетехніки, вага бойової частини може становити від 100 грамів до 500 грамів. Це дозволяє створити достатню силу вибуху для поранення або вбивства людини та пошкодження техніки.
- У випадку важкотранспортних або протитанкових фугасних мін, які призначені для знищення броньованих цілей, вага бойової частини може сягати кількох кілограмів. Це необхідно для створення великої сили вибуху, яка може проникнути через броню й завдати значних пошкоджень.