Окупанти підіймають на загарбаних територіях червоні прапори, а не російські: для чого їм це

Російські загарбники розвішують у тимчасово окупованих українських містах радянські прапори замість російських. Радник голови Офісу Президента Сергій Лещенко пояснив, чому вони так роблять.

Окрім цього, окупанти продовжують знімати свої пропагандистські ролики у населених пунктах Херсонщини та Запоріжжя. Про це Лещенко розповів під час свого звернення 2 травня, повідомляє 24 канал.

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Окупанти розвішують в українських містах червоні прапори

Лещенко зауважив, що російські пропагандисти продовжують "крутити своє кіно" з червоним прапором.

Зверніть увагу, вони не вперше використовують саме червоний прапор як маяк входження та окупації певних територій. Вони відмовилися від російських прапорів. Таким чином вони намагаються дистанціюватися від агресивних дій та звірств на окупованих територіях,

– додав радник голови ОП.

Зокрема, окупанти розвішують радянські прапори на території Запорізької та Херсонської областей.

"Тепер сюжет пропагандистів про Мелітополь, де теж підняли червоний прапор уже над "денацифицированым городом". Для чого червоний прапор? Ну, не тільки для того, щоб відсторонитися від звірств, але й також, щоб грати цей сюжет перед днем перемоги, який збираються в Росії святкувати 9 травня", – зауважив Лещенко.

Окрім цього, через червоний прапор загарбники виправдовують свої насильницькі дії щодо українців. Мовляв, це логічне продовження подій Другої світової війни.

"Надзвичайно цинічна брехня російських пропагандистів з червоним прапором знаходить своє продовження і в заявах міністра закордонних справ агресора Лаврова, який договорився до того, що почав порівнювати (Зеленського та Гітлера – 24 канал)", – зазначив радник голови ОП.

Очільник російського МЗС Сергій Лавров заявив, що той факт, що в президента Володимира Зеленського є єврейське коріння, жодним чином не може бути аргументом, бо у лідера нацистської Німеччини Адольфа Гітлера також буцімто було єврейське походження.

"Поширення абсолютно антисемітських людиноненависницьких заяв з боку Лаврова нікого не дивує. Але цинізм таких дій перед днем перемоги, який вони ж самі збираються святкувати, вкотре доводить, що саме в Росії живуть найпослідовніші прихильники Геббельса", – підсумував Лещенко.

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Реакція світу та українських високопосадовців на заяву Лаврова

На заяву Лаврова відреагував очільник МЗС Ізраїлю Яїр Лапід. Політик заявив, що такі слова – обурливі, та є грубою історичною помилкою. За словами Лапіда, сказати, що Гітлер був євреєм, все одно, що сказати, що євреї вбивали самі себе.

Радник глави ОП Михайло Подоляк назвав заяви міністра "відверто антисемітськими". Це, на його думку, є свідченням, що саме Росія – правонаступниця нацистської ідеології.

Голова ОП Андрій Єрмак назвав заяву Лаврова печерним антисемітизмом, котрий прикриває теорії змови, на яких завжди будуються диктаторські режими.

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба підкреслив, що огидні коментарі російського міністра – образливі для президента Зеленського, України, Ізраїлю та єврейського народу. У ширшому сенсі слова Лаврова демонструють, що сучасна Росія сповнена ненависті до інших народів.

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