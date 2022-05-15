Окупанти підтвердили використання фосфорних і касетних бомб в Україні: перехоплення СБУ

Триває 81 доба боротьби України проти російських окупантів. Росія продовжує використовувати заборонену міжнародними конвенціями зброю, зокрема касетні та фосфорні засоби ураження.

Про це свідчить чергове перехоплення Службою безпеки України телефонної розмови окупанта з його колегою. У ній загарбник підтверджує, що вони гатять по території нашої держави негуманними видами озброєння.

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Окупант підтвердив використання Росією забороненої зброї в Україні

Фосфорні та касетні засоби ураження – це особливо небезпечні та негуманні види озброєння, що заборонені низкою міжнародних конвенцій. Отже, Росія грубо порушує закони та звичаї війни, застосовуючи їх у намаганні знищити якомога більше мирних українців.

Усі чекають, коли Володьку (Путіна – ред. 24 канал) це все за*бе, він війська виведе і "Тополя" сюди накидає. А так, все, що міжнародними конвенціями було заборонено – касети, фосфор, – нам все дозволили, все пускаємо туди,

– розповів окупант.

До слова, у Службі безпеки України зазначили, що неодноразово фіксували використання російськими загарбниками заборонених засобів ураження ще з 2014 року – у районі проведення АТО та ООС. Від початку широкомасштабного вторгнення ці воєнні злочини окупанти коять по всій лінії фронту. СБУ запевняє, що документує кожен з таких випадків.

Зокрема, перехоплення розмов окупантів та зібрані дані увійдуть до матеріалів у міжнародних судах, щоб кожен російський військовий злочинець не зміг уникнути покарання.

Російський окупант підтвердив використання забороненої зброї проти України: перехоплення СБУ

Нагадаємо, що 15 травня в Офісі Президента України повідомили про чергове застосування російськими окупантами фосфорних зарядів на Донеччині. Унаслідок ворожого обстрілу забороненою зброєю у селі Новокалинове Очеретинської громади згоріло кілька будинків.

Крім того, вранці 14 травня ворог обстріляв Дніпропетровщину "Ураганами" та касетними мінами. Під вогонь росіян потрапило село Шестірня, що у Криворізькому районі. Воно межує з Херсонською областю, яка нині майже повністю перебуває під тимчасовою окупацією. На щастя, постраждалих серед місцевих мешканців не було. На місцях виявлення касетних боєприпасів відпрацювали піротехніки.

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