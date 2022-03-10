Окупанти після короткого бою втекли з танку, в якому були боєприпаси – відео "трофеїв"
Джерело:72 ОМБр ім. Чорних Запорожців
Російські окупанти, навчені грабувати магазини та тероризувати цивільних, при зустрічі з українськими героями намагаються рятувати життя втечею. Декому це на короткий час вдається.
Здебільшого після бою з українськими героями від російських окупантів або не залишається взагалі нічого, або своєрідний анатомічний пазл. Така перспектива тішить не всіх ворогів – багато з них шукають порятунку у втечі.
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Покинутий танк
Підрозділ 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців показав чергове поповнення своєї техніки. Окупанти в надії зберегти життя покинули танк Т-72 з боєкомплектом.
Відео покинутого танка
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