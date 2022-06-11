Окупанти планують отримати 1 мільйон тонн зернових із українських полів

Росіяни намагаються пограбувати Україну та вивозять усе, що трапляється під руки. Особливий інтерес ворога прикутий до зерна – окупанти планують нажитися на продовольчій кризі.

На Луганщині тривають активні бойові дії, наші герої поламали план ворога "захопити Сєвєродонецьк до 10 червня" та тримають оборону. Втім, думки ворога приковані не лише на виконанні бойового завдання – з Кремля наказали не забувати про грабунки та мародерства.

Читайте також Не мають сил захопити міста-мільйонники, – Смірнов назвав останній плацдарм для Росії

Розграбування аграріїв на Луганщині

Як повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, російські окупанти вкрали з території області вже 25 тисяч тонн зерна, а мріють про цілий мільйон. Зокрема, нещодавно вони вивезли до Росії 650 тонн за допомогою залізниці.

Тепер вони почали мріяти про крадіжку озимої пшениці, яку посіяли наші аграрії. Вони розраховують на урожай в мільйон тонн та зізнаються, що раніше ніколи навіть не мріяли про таке щастя. Це цілком логічно, тому що покидьки та загарбники – це єдине, що може "вродити" російська земля.

Також відомо, що окупанти вкрали зі зерносховищ 15 тисяч тонн соняшника та 10 тисяч тонн зерна. Вони також змушують аграріїв готуватися до посівної, наголошуючи на майбутньому зберіганні 70% продукції та розрахунок нікому непотрібними папірцями, відомими як рублі.

Окрім того, росіяни накрали сирів та ковбас, адже подібної їжі ніколи у своєму житті й не пробували. На жаль, від їхніх грабіжницьких дій постраждає мирне населення, якому просто не залишиться їжі.

Війна Росії проти України: останні новини

На Херсонщині тривають активні бої. Ворог для стримання ЗСУ почав перекидати свої сили з Криму. Наші воїни просуваються та звільняють від росіян наші населені пункти.

Також стало відомо про те, що росіяни почали укріплювати свої позиції, а навколо Кримського каналу звели залізобетонні конструкції.

Окупанти абсолютно не турбуються про своїх полеглих. Для того, щоб приховати реальні масштаби втрат, вони перевозять "вантаж 200" вночі, а потім просто скидають тіла на вулиці.

Дивіться відео до теми – втрати росіян вже перевалили за 32 тисячі