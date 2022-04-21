Окупанти планують заблокувати гуманітарну підтримку Херсонщини

На тимчасово окупованій Херсонщині росіяни мають намір повністю припинити гуманітарну підтримку області з боку української влади. Так, у селі Золота Балка представники російських окупаційних військ заявили про те, що "зелених коридорів" більше не буде.

Таку інформацію повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України у фейсбуці. Ворог продовжує тероризувати мирне населення Херсонської області.

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За даними Генштабу, у селі Золота Балка Херсонської області представники російських окупаційних військ провели збори з місцевим населенням. Там росіяни заявили про те, що "зелених коридорів" від української сторони більше не буде. Мешканцям села заборонили залишати населений пункт.

Зокрема, ворог попередив про свої терористичні плани щодо вбивства цивільного населення. На зборах окупанти попередили, що у разі обстрілу їхніх позицій підрозділами Збройних Сил України, загарбники почнуть обстріл населеного пункту Золота Балка.

Також повідомляється, що ворожі військові продовжують обхід помешкань та проводять там обшуки.

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