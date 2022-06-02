Окупанти по Львівщині випустили 4 ракети з Чорного моря: постраждали 2 райони

Пізно ввечері 1 червня російські окупанти завдали ракетних ударів по Львівщині. Внаслідок цього постраждала залізнична інфраструктура у Стрийському та Самбірському районах.

Деталі обстрілу розповів очільник Львівської ОВА Максим Козицький. За його словами, обстріл стався у період з 22:45 по 22:55.

Важливо Усі потяги, які затримувалися через ракетний удар на Львівщині, продовжили рух

Загалом "прилетіли" чотири крилаті ракети ворога. Їх запускали з акваторії Чорного моря.

Об'єкти залізниці суттєво пошкоджені. Багато поїздів затримуються. Фахівці "Львівської залізниці" працюють над відновленням сполучення,

– сказав Козицький.

На жаль, є 5 поранених, з яких:

3 – у Стрийському районі,

2 – у Самбірському.

"Чотири людини у стані середньої важкості. Вони у лікарнях області. Одна – має легкі поранення, її не госпіталізовували. Загиблих, на щастя, нема", – додав очільник Львівської ОВА.

Він також закликав людей ретельно стежити за тим, де черпати інформацію. Адже 1 червня один з телеграм-каналів поширив фейк про цей ракетний удар. Багато телеграм-каналів, медіа і людей перепостили собі цей фейк, а потім першоджерело відредагувало інформацію. У цьому контексті Козицький закликав користуватися лише офіційними джерелами інформації.

Головне про ракетний удар по Львівщині

Через загрозу ворожого обстрілу на території усієї України оголосили повітряну тривогу. Зокрема, приблизно о 21:30 сирени почали лунати й на Львівщині.

Через годину місцеві жителі повідомили, що чули звуки вибухів. Цю інформацію також підтвердили у Львівській обласній військовій адміністрації. Голова ОВА Максим Козицький закликав не залишати укриттів.

Пізніше очільник області повідомив, що ворожі ракети влучили в об'єкт транспортної інфраструктури. Спершу було відомо лише про двох постраждалих. Однак через деякий час Козицький повідомив, що внаслідок атаки росіян зазнали поранень 5 цивільних.

Медики їх оглянули та надали необхідну допомогу. Постраждалі перебувають у легкому або стані середньої важкості. Загрози для їхніх життів немає. Ніхто із залізничників не постраждав.

Козицький розповів деталі про ракетний удар по Львівщині: дивіться відео