Окупанти почали інформаційну атаку на українців: дзвонять і сіють паніку

Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє, що триває інформаційна атака Росією.

Окупанти почали інформаційну атаку на жителів України. Здебільшого на жителів похилого віку. Ці телефонні дзвінки необхідні, аби поширити панічну атаку.

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"Просимо не брати слухавку від невідомих вам контактів, особливо, якщо вони часто повторюються та відображаються з різних географічних точок", – зазначили у Держспецзв’язку.



Фото Держспецзв’язку

Там закликають людей ігнорувати такий інформаційний тероризм. Крім того, важливо пояснити близьким, що погрози та дезінформація не несуть загрози життю, а призначаються винятково для розхитування психологічного стану.

"Зберігайте спокій, не ведіться на провокації ворога", – додали у Держспецзв’язку.

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